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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة والزراعة» تتابعان منظومة جمع وتدوير قش الأرز بالبحيرة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:35 م
البيئة والزراعة
البيئة والزراعة
أريج الجيار
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تفقد وفد من وزارتي البيئة والزراعة يضم الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، واللواء أشرف محسن مستشار وزيرة البيئة، والدكتورة أميمة صوان مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة وعدد من وكلاء وزارة الزراعة، منظومة جمع وتدوير قش الأرز بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وأعمال جمع وكبس قش الأرز فى المحافظات المعنية بزراعة الأرز وبالتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة فى هذا الشأن.

وبدأت اللجنة أعمالها بتفقد حملة لفحص عوادم السيارات أسفل الطريق الدولى بإتجاه الإسكندرية القاهرة، للتأكد من أنها مطابقة للحدود المسموح بها للحفاظ على صحة المواطنين والتوعية بضرورة ضبط محرك السيارة حفاظا على جودة الهواء، وقد قامت لجنة العوادم التابعة لمحافظة البحيرة حتى الآن بفحص ١٣٠٩ سيارات منذ مطلع شهر سبتمبر لهذا العام.

وتابعت اللجنة أعمالها بزيارة عدد من المواقع الخاصة بتجميع قش الأرز التابعة لقرية الطود بمركز كوم حمادة، لمتابعة سير أعمال فرم وكبس القش ومدى الاستفادة من المعدات التى وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين، كما تفقد الوفد أحد مواقع جمع وكبس وتدوير قش الأرز لأحد المتعهدين بقرية رزافة التابعة لمركز الدلنجات ومعاينة أعمال الفرم والكبس التى تتم داخل الموقع.

وقد نقل اللواء أشرف محسن مستشار وزيرة البيئة خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنه بمديرية الزراعة بالبحيرة شكر وتقدير الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لكافة العاملين بالوزارتين والإدارات التابعة لهما على الجهد المبذول للتصدى للسحابة السوداء هذا العام، وتأكيد وزيرة البيئة على ضرورة مضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة والتى تعد فترة الذروة الحادة وحثها للعاملين بالمنظومة على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج المرجوة التي تعتمد على تكاتف الجميع لتحقيقها.

وخلال الاجتماع أشاد الدكتور عصام عامر بالدور التوعوى المبذول من قبل الفروع الإقليمية لوزارة البيئة والإرشاد الزراعى، وهو ما جعل المزارعين تدرك القيمة الاقتصادية للاستفادة من قش الأرز ويعد ذلك قيمة مضافة لمحصول الأرز، حيث بلغ عدد الأنشطة التوعوية التى تم تنفيذها بالبحيرة ١٢٠٠ نشاط حتى الآن. وأوضح أن مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدا على توفير وزارة البيئة لمعدات كبس قش الارز وتأجيرها للمتعهدين بأسعار مناسبة وذلك دعما للمزارعين والمتعهدين.

واستعرض الدكتور حمدى جامع دور الإرشاد فى منظومة التصدى للسحابه السوداء، وأشاد بالنجاح الذى حققته منظومة جمع وتدوير قش الأرز منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن، وذلك نتيجة التعاون والتنسيق الجيد بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة وزيادة وعى المزارعين بأهمية قش الأرز وأضرار حرقه.

كما أشادت الدكتورة أميمة الصوان بحجم كميات تدوير قش الأرز وبالاقتصاديات العائدة على المزارعين من تدويره، مشيرة إلى أهمية استخدام محاصيل قش الأرز التى تعمل على ترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منه كأعلاف غير تقليدية، ومخصبات حيوية تفيد التربة، وتساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى، كما استعرضت طرق الاستفادة والتصنيع وكيفية قيام المزارعين بذلك.

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