وفد من رجال الأعمال يزور المزارع السمكية فى كفر الشيخ

قام مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين، اليوم الخميس، برئاسة محمد محمد الجلاد بزيارة للمزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ الخاصة بأعضاء الجمعية، بناءً على طلب المستوردين من الخارج، وتم التأكد على استعداد المصدرين التام للبدء في عملية التصدير للخارج على المستوى الإقليمي والدولي مع ضمان جودة المنتج.وأكد محمد محمد الجلاد رئيس الجمعية، أن مشروعات المزارع السمكية وعملية التصدير للمنتجات السمكية هي عملية مضمونة للمستورد والمُصدر وأنها ستكون عاملا رئيسيا للارتقاء بأهداف الجمعية والتي تهدف للتنمية الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأخرى.