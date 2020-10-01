إعادة انتخاب «أبوالعينين» رئيسًا لـ«شعبة المستثمرين» باتحاد الغرف التجارية

- أبوالعينين: القيادة السياسية تشجع القطاع الخاص لضخ الاستثمارات المحلية وإقامة مشروعات مشتركة

- أبوالعينين: الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتهيئة المناخ الاستثمارى

- طارق عامر صاحب رؤية وفكر متحرر أسهم في حركة التنمية ورسم رؤى اقتصادية

أعلن إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن فوز رجل الأعمال محمد أبوالعينين برئاسة شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية.وقال أبوالعينين إنه فخور برئاسة شعبة المستثمرين وانتمائه للاتحاد العام للغرف التجارية تحت مظلة ابراهيم العربى، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الرؤى والخطط التي ستعمل على تشجيع الاستثمار.وأعلن أبوالعينين عن هيئة مكتب الشعبة العامة للمستثمرين، والتي فاز فيها مجد المنزلاوى برئاسة لجنة التنمية الصناعية وسيد الجيوشى برئاسة لجنة للاستثمار الزراعى والصناعى ومحمد الشريف برئاسة لجنة الخدمات وإلهام أبوالفتح برئاسة لجنة العلاقات العامة والاعلام والتواصل المجتمعى، والدكتور نادر رياض برئاسة لجنة شئون الاستثمار، وشادى المنزلاوى برئاسة لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأشرف محفوظ برئاسة لجنة التدريب لجنة فكرى عبدالشافى برئاسة الضرائب والجمارك.وأكد أبوالعينين أن القيادة السياسية تشجع القطاع الخاص لضخ الاستثمارات المحلية، وإقامة مشروعات مشتركة مع نظائرهم الأجانب فى السوق المصرى. مشيدا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التى أكد خلالها دعم الدولة للقطاع الخاص باعتباره أساسيا في قاطرة التنمية.وأضاف خلال إعلان فوزه برئاسة شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية ، أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى من شانها تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر، مشيرا الى ان ذلك ادى الى ثبات الاستثمار وصمود الاقتصاد خلال فترة جائحة كورونا، على الرغم من معاناة الاقتصاد العالمى.وأشار "أبوالعينين" إلى أنه فى الفترة المقبلة نحتاج إلى مزيد من الدعم من الدولة، سواء بإصدار التشريعات أو اصدار القرارات التى تؤدى الى مزيد من التسهيلات الاستثمارية، وتؤدى الى زيادة ثقة المستثمر الأجنبى. منوها بأن الزراعة والصناعة هما عصب الاقتصاد، ونعمل على زيادة الاستثمارات والصادرات، وتحقيق القيمة المضافة.وتابع أبوالعينين: الدولة تسير بخطى ثابتة فى عملية الاصلاح الاقتصادي، واتخذت العديد من الإجراءات الداعمة للصناعة والزراعة والسياحة، لافتا إلى أنه فخور كرجل أعمال بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزى برئاسة طارق عامر.وأشاد خلال الاجتماع الأول للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية عقب فوزه برئاستها اليوم بمبادرات البنك المركزى التى قدمها للمستثمرين وللمتعثرين من الشركات، لافتاً إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر صاحب رؤية وفكر متحرر أسهم في حركة التنمية ورسم رؤى اقتصادية، كما يعي جيدا متطلبات السوق .واشار أبوالعينين إلى أن الفكر الذي طرحه ونفذه طارق عامر، رئيس البنك المركزى، أدخل العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية داخل المبادرات الداعمة للقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد.وتابع: القطاع الخاص كان له دور مشرف فى الماضي، وما زال مستمرا فى هذا الدور، ومعروف بدوره الحيوي في كافة القطاعات. متوقعا أن يتم تحقيق خطة ورؤية استراتيجية مصر 2030 قبل موعدها، والتى تعتبر خطة طموحة، مطالبا الدولة بضرورة الاستماع للقطاع الخاص الذى ما زالت له مطالب ومشاكل.ونوه بأن البلاد خلال الفترة الحالية فى تحد وستنتصر فى تلك التحديات، لافتا إلى أننا نواجه حروبا إلكترونية، أصبحت أشرس وأعمق من الحروب بالأسلحة، ونواجه تحديات خارجية إقليمية، إلا أننا قادرون على تخطى تلك التحديات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، لا سيما بعد الإنجازات التى تحققت بشكل غير مسبوق فى السنوات الـ6 الأخيرة.وأكد أبوالعينين أن العالم كله يحسد مصر على الإنجازات التي حققتها على كافة المستويات، فضلا عن جهودها في مكافحة الإرهاب، فقد حققت طفرة أمنية استشعر الجميع الأمن والاستقرار على أرضها بفضل قيادتها وتلاحم الشعب وراء القيادة الحكيمة وجيشها الرشيد والشرطة التي تسهر على أمن البلد.واختتم "أبوالعينين" مؤكدا أن "مصر رغم التحديات الخارجية والداخلية إلا أنها استطاعت أن تسبق العالم بمعدلات كبيرة فى التنمية وتسعى جاهدة لتحقيق رؤية 2030 قبل مجيئها وذلك من خلال الخطوط العريضة التى تتم بتوجيهات من القيادة للحكومة.