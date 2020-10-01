رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إعادة انتخاب «أبوالعينين» رئيسًا لـ«شعبة المستثمرين» باتحاد الغرف التجارية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:59 م
انتخاب اتحاد الغرف
انتخاب اتحاد الغرف التجارية
طباعة
- أبوالعينين: القيادة السياسية تشجع القطاع الخاص لضخ الاستثمارات المحلية وإقامة مشروعات مشتركة
- أبوالعينين: الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتهيئة المناخ الاستثمارى
- طارق عامر صاحب رؤية وفكر متحرر أسهم في حركة التنمية ورسم رؤى اقتصادية

أعلن إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن فوز رجل الأعمال محمد أبوالعينين برئاسة شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية.

وقال أبوالعينين إنه فخور برئاسة شعبة المستثمرين وانتمائه للاتحاد العام للغرف التجارية تحت مظلة ابراهيم العربى، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الرؤى والخطط التي ستعمل على تشجيع الاستثمار.

وأعلن أبوالعينين عن هيئة مكتب الشعبة العامة للمستثمرين، والتي فاز فيها مجد المنزلاوى برئاسة لجنة التنمية الصناعية وسيد الجيوشى برئاسة لجنة للاستثمار الزراعى والصناعى ومحمد الشريف برئاسة لجنة الخدمات وإلهام أبوالفتح برئاسة لجنة العلاقات العامة والاعلام والتواصل المجتمعى، والدكتور نادر رياض برئاسة لجنة شئون الاستثمار، وشادى المنزلاوى برئاسة لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأشرف محفوظ برئاسة لجنة التدريب لجنة فكرى عبدالشافى برئاسة الضرائب والجمارك.

وأكد أبوالعينين أن القيادة السياسية تشجع القطاع الخاص لضخ الاستثمارات المحلية، وإقامة مشروعات مشتركة مع نظائرهم الأجانب فى السوق المصرى. مشيدا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التى أكد خلالها دعم الدولة للقطاع الخاص باعتباره أساسيا في قاطرة التنمية.

وأضاف خلال إعلان فوزه برئاسة شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية ، أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى من شانها تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر، مشيرا الى ان ذلك ادى الى ثبات الاستثمار وصمود الاقتصاد خلال فترة جائحة كورونا، على الرغم من معاناة الاقتصاد العالمى.

وأشار "أبوالعينين" إلى أنه فى الفترة المقبلة نحتاج إلى مزيد من الدعم من الدولة، سواء بإصدار التشريعات أو اصدار القرارات التى تؤدى الى مزيد من التسهيلات الاستثمارية، وتؤدى الى زيادة ثقة المستثمر الأجنبى. منوها بأن الزراعة والصناعة هما عصب الاقتصاد، ونعمل على زيادة الاستثمارات والصادرات، وتحقيق القيمة المضافة.

وتابع أبوالعينين: الدولة تسير بخطى ثابتة فى عملية الاصلاح الاقتصادي، واتخذت العديد من الإجراءات الداعمة للصناعة والزراعة والسياحة، لافتا إلى أنه فخور كرجل أعمال بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزى برئاسة طارق عامر.

وأشاد خلال الاجتماع الأول للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية عقب فوزه برئاستها اليوم بمبادرات البنك المركزى التى قدمها للمستثمرين وللمتعثرين من الشركات، لافتاً إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر صاحب رؤية وفكر متحرر أسهم في حركة التنمية ورسم رؤى اقتصادية، كما يعي جيدا متطلبات السوق .

واشار أبوالعينين إلى أن الفكر الذي طرحه ونفذه طارق عامر، رئيس البنك المركزى، أدخل العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية داخل المبادرات الداعمة للقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد.

وتابع: القطاع الخاص كان له دور مشرف فى الماضي، وما زال مستمرا فى هذا الدور، ومعروف بدوره الحيوي في كافة القطاعات. متوقعا أن يتم تحقيق خطة ورؤية استراتيجية مصر 2030 قبل موعدها، والتى تعتبر خطة طموحة، مطالبا الدولة بضرورة الاستماع للقطاع الخاص الذى ما زالت له مطالب ومشاكل.

ونوه بأن البلاد خلال الفترة الحالية فى تحد وستنتصر فى تلك التحديات، لافتا إلى أننا نواجه حروبا إلكترونية، أصبحت أشرس وأعمق من الحروب بالأسلحة، ونواجه تحديات خارجية إقليمية، إلا أننا قادرون على تخطى تلك التحديات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، لا سيما بعد الإنجازات التى تحققت بشكل غير مسبوق فى السنوات الـ6 الأخيرة.

وأكد أبوالعينين أن العالم كله يحسد مصر على الإنجازات التي حققتها على كافة المستويات، فضلا عن جهودها في مكافحة الإرهاب، فقد حققت طفرة أمنية استشعر الجميع الأمن والاستقرار على أرضها بفضل قيادتها وتلاحم الشعب وراء القيادة الحكيمة وجيشها الرشيد والشرطة التي تسهر على أمن البلد.

واختتم "أبوالعينين" مؤكدا أن "مصر رغم التحديات الخارجية والداخلية إلا أنها استطاعت أن تسبق العالم بمعدلات كبيرة فى التنمية وتسعى جاهدة لتحقيق رؤية 2030 قبل مجيئها وذلك من خلال الخطوط العريضة التى تتم بتوجيهات من القيادة للحكومة.

موضوعات متعلقة

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 ورابط السداد

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

السيسى يقرر نقل 9 مستشارين إلى وظائف غير قضائية

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

الصور

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

في يومها العالمي.. حكاية صاحب «اللاطمأنينة» مع القهوة

المجلس الأعلى للثقافة يفتح باب تلقي الأعمال بـ«المواهب الأدبية»

«الجمل» تصدر رواية «البيت الأخضر» لماريو بارجاس

«ميريت الثقافية» تناقش التفكير النقدي في الفكر الإسلامي