«العدل للدراسات الاقتصادية»: «جسور» يسهم في تنمية الصادرات إلى إفريقيا

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن وزارة قطاع الأعمال العام لديها خطة طموحة لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية، والتواجد في وسط زحام المنتجات العالمية الأخرى.وأضاف عادل، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن وزارة قطاع الأعمال قامت بإنشاء مشروع جسور الذي سيسهم في تنمية الصادرات إلى إفريقيا وتعزيز التجارة البينية منها وإليها، كما تسعى الوزارة إلى تذليل العوائق أمام قطاع النقل واللوجستيات ودعم للشحن، وذلك من أجل تعظيم حجم التصدير.وأكد أن قطاع الأعمال العام تقوم حاليًا بتنفيذ مزيد من خطط التطوير التي تبنتها للنهوض بالشركات المملوكة للدولة، من تحديث وإعادة هيكلة الشركات ماليا وإداريا وتحديث نظم العمل والإصلاح الإداري والتشريعي وعمليات الدمج المزمعة، مما يدعم ذلك فقد تحسين أداء الشركات الحكومية أمام كبريات شركات قطاع الخاص والتوجه نحو التواجد بشراسة في الأسواق الإفريقية.