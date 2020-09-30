«العامة للائتمان»: لن يتم توريد أسمدة للجمعيات المركزية إلا بشرط

أكد على عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان، أن الأسمدة توزع بالتساوي على المحافظات بواقع 6.5 مليون طن لكل منها، موضحا أن التوريد للأقصر يتأخر بسبب عدم التزامها في سداد مستحقاتها.وقال عودة في تصريح لـ"الدستور" إن بعض الجمعيات يبيعون الأسمدة ولا يسددون مستحقات الجمعية العامة، مؤكدا أنه لن يتم توريد أسمدة للجمعيات المركزية إلا بشيك مقبول الدفع أو تمويل من البنوك مع تحمل الفوائد.وأضاف أن الموسم الصيفي لتوزيعها أوشك على الانتهاء، بالإضافة إلى أن محاصيل القطن والأرز والذرة تم حصادها، أما بالنسبة لمحافظات الصعيد يتم توزيع الأسمدة لمحصول القصب طوال العام وكذلك الخضر والموالح.