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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 أسرار لإطلالة مشرقة على طريقة ليلي علوى

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:26 م
ليلي علوى
ليلي علوى
سارة ساويرس
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أشعلت النجمة ليلى علوى، مواقع التواصل الاجتماعى، بأحدث جلسة تصوير، أطلت الفنانة أكثر حيوية ومفعمة بالأنوثة، ونرصد فى هذا التقرير 6 نصائح تمنحك إطلالة مشرقة.

ليلى علوى
ليلى علوى
نظام غذائي صحي

كشفت الفنانة ليلى علوي عن سر جماله، خاصة أنها تعرف بالنجمة "الكيرفي"، ففي لقائها مع الإعلامي داوود الشريان في برنامج "الشريان" على قناة MBC، قالت إنها لم تخضع لأية عمليات جراحية للمعدة، بل اهتمت بعمل نظام غذائي صحي "ريجيم" يعتمد على تناول كميات محددة من السعرات الحرارية، فهى تعتمد على رجيم السعرات، إذ تتناول 5 وجبات في اليوم، من خلال تقسيمها.
ليلى علوى
ليلى علوى
شرب المياه

تظهر ليلى علوى فى معظم صورها، ببشرة نضرة، ذات جمال طبيعي، كما أكدت فى أحد لقاءاتها السابقة، أنها تفضل شراب كثير من المياه لفوائده فى إنقاص الوزن، إذ يمكنها شرب 5 لترات من المياه يوميا، أيضًا يعد مشروبها المفضل هو لتر مياه دافئ وفيه قطع الليمون والبرتقال، إذا أنه يساعد على فقدان الوزن والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.
ليلى علوى
ليلى علوى
ممارسة الرياضة

تمارس ليلى علوى الرياضة، فذلك يجعل جسدها أكثر رشاقة، وهو النشاط الذى لا غنى عنه فى حياتها، حسبما تعلن فى كثير من لقاءتها التلفزيونية، ترى أن ممارسة الرياضة مهمة لحرق دهون.
ليلى علوى
ليلى علوى
الأزياء الأنيقة

تطل ليلي علوى على جمهورها بأزياءها الأنيقة، تختار أزياء اتناسب جسدها وتهتم بالألوان الحيوية، كالأبيض، الأزرق، البرتقال، كما تعتمد على فساتين كاجول قصيرة، تمنحها إطلاله شبابية، أما فى المهرجانات تعتمد على الأزياء المطرزة، ما يجعل إطلالتها أكثر أنوثة.
ليلى علوى
ليلى علوى
التفاعل مع "السوشيل ميديا"

تهتم ليلي علوى، بمشاركة جمهورها كثير من أحداث حياتها السعيدة، تحرص علي الخضوع لجلسات تصوير كل فترة، تبرز جمالها، فهي من أكثر النجمات تفاعلا عبر منصة الصور والفيديوهات "انستجرام".

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