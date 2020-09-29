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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بعد تحذير الأزهر.. مخاطر وأضرار تنزيل لعبة ببجي النفسية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:17 م
بابجي
بابجي
نعمات مدحت
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اجتاح تنزيل لعبة ببجي النفسية خلال السنوات القليلة الماضية العالم، حيث أدت إلى مقتل أناس كثيرة انتحروا بسبب حرمانهم من اللعبة أو عدم انتصارهم فيها، أو بسبب محاولة تقليدهم لما يدور داخل اللعبة، دول كثيرة فرضت عقوبات رادعة على رعاياها بسبب تلك اللعبة.

بعد تحذير الأزهر من مخاطر وأضرار لعبة بابجي النفسية كثيرة، فقد لاحظ انتشار اللعبة بين المواطنين بشكل كبير، فلا نكاد نسير في الطرقات أو المواصلات أو الأسواق إلا ونجد الجميع يلعب بابجي.

تنزيل لعبة ببجي تسبب الإدمان

أكد الخبراء في مجال علم النفس والاجتماع أن مخاطر وأضرار لعبة بابجي النفسية كثيرة، فهي  تساعد على تنمية العنف والإدمان، لذلك خرجت فتاوى دينية كثيرة من المؤسسات الدينية حول العالم تحذر من اللعبة التي أحدثت شرخا في المجتمع وأدت لحالات طلاق وقتل بسببها .

 

لعبة بابجي عادت بالنفع والأرباح على من ابتكرها، ولكنها أصبحت نكبة على الحكام والشعوب، حيث باتت تؤرق أصحاب القرار في دول العالم من تسببها نشوء أجيال يسيطر العنف والقتل على سلوكهم.

بعد تحذير الأزهر مخاطر وأضرار تنزيل لعبة ببجي النفسية

من جهتها قالت الدكتورة هالة حماد، إن الأبحاث أثبتت أن الطفل الذي يشاهد أفلام عنف أو يمارس ألعاب عنف، فهذا يؤثر عليه أنه فعلا يبدأ يمارس العنف في سلوكه، ويبدأ بعد ذلك تقليد ما يحدث في اللعبة على أرض الواقع، ولا شك أن هذه الألعاب تزيد من العنف لدى الشخص.

 

وأضافت في تصريحات تليفزيونية، أن الدول الأوروبية تمنع استخدام ألعاب العنف قبل سن الـ 18 عاما، ولكن في مصر والدول العربية نحب نفرح أولادنا بهذه الألعاب، وللأسف، لا يوجد الوعي بالمسؤولية الكبيرة تجاه الأولاد وحمايتهم من هذه الألعاب، ونفتكر إن هدية العيد هي اللعبة دي، أو مشغولين.

 

وتابعت "حماد":  أن هذه اللعبة تحدث نوعا من الإدمان للطفل، فيحدث تغيرات في المخ تجعله لا يستطيع أن يستغني عن اللعبة، وهذا يكشف عن أسباب انتحار الأطفال الذين حرموا من ممارسة اللعبة لأنه أصبح مدمن وتم حرمانه من شئ أدمنه، والسبب في ذلك أن الألعاب مع استمرارها تشغل جزء ممتع  في المخ، إضافة إلى أن الطفل مع استمراره في اللعبة وحبها لها يبدأ يشعر أن العالم الافتراضي هو الواقع ويبدأ ينسى العالم الحقيقي، وحتي وهو نايم يفكر في العالم الافتراضي، وتشغل باله الـ 24 ساعة.

نصائح لتجنب مخاطر وأضرار لعبة بابجي النفسية

وجهة عدة نصائح بعد تحذير الأزهر لتجنب مخاطر وأضرار  لعبة بابجي النفسية، منها: أن يحاول الآباء أن يوجهوا الطفل لعبها ساعتين متفرقتين على مدار اليوم حتي لا ينسى العالم الحقيقي، وينسى العالم الافتراضي، ونجعله يفعل أشياء تسعده مثل الرياضة والرسم، والموسيقى أشياء مناسبة لهوايته، يختار الأشياء التي يحبها.

ويشار إلى أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أخرج فتوى تحرم لعبة بابجي، لأنها تحتوي على الركوع والسجود للأصنام، وهذا محرم شرعًا.

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