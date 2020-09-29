رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا وليتوانيا ولاتفيا تدعو الاتحاد الأوروبى لحظر تمويل الأحزاب من الخارج

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:11 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
وكالات
طباعة
دعت فرنسا وليتوانيا ولاتفيا في بيان مشترك الاتحاد الأوروبي، لتعديل تشريعاته بحيث يحظر التمويل الخارجي غير المباشر للأحزاب السياسية في دول الاتحاد.

وجاء في البيان الذي تبنته الدول الثلاث أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المنطقة يوم الإثنين ونشره الإليزيه، أنه "من الضروري قبل كل شيء ضمان سلامة عملياتنا الانتخابية، سواء على المستوى الأوروبي أو الوطني، وضمان سلامة نتائج الانتخابات".

ويقترح البيان اعتماد آلية مشتركة لحماية الانتخابات، تضم مجموعة من الخبراء الوطنيين الذين سيكون من الممكن لأي دولة في الاتحاد الاستعانة بهم لحماية النظام الانتخابي من الهجمات السيبرانية.

كما شدد البيان على ضرورة التصدي لحملات التضليل، واتخاذ إجراءات من أجل ضمان شفافية ومسؤولية المنصات الإلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مكافحة التضليل.

وبشأن تمويل الأحزاب من الخارج، تقترح الدول الثلاث حظر التمويل غير المباشر من قبل الدول الثالثة للأحزاب والمنظمات السياسية الأوروبية، بما في ذلك عبر تبرعات خاصة.

ودعت لتعديل التشريعات الأوروبية ذات الشأن لتتبنى تعديلات قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة المزمعة عام 2024.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي له في فيلنيوس، إن هذه المبادرة تهدف إلى حماية الديمقراطية الأوروبية من الهجمات السيبرانية والتضليل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

بالأسماء.. السيسي يصدر قرارات بنقل 6 مستشارين لوظائف غير قضائية

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

مختار نوح: أيمن نور سرق أموال المقاول محمد علي

الصور

image description

ضريح الزعيم عبدالناصر في ذكرى وفاته

image description

نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوى الهمم

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

الأكثر قراءة

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

مختار نوح: أيمن نور سرق أموال المقاول محمد علي

«التعليم» تُعلن ضوابط الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

اكتشاف «برك الملح» أسفل القطب الجنوبى للمريخ

علماء يكتشفون وسيلة مضادة لعدوى قاتلة

قرار جديد بشأن فحص كورونا السريع

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

أيام زمان

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
المزيد

الثقافة

حسام المقدم: حُلم عبد الناصر صالحًا للتنقيب 50 عام على رحيله

اليوم.. «الذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية» بالأعلى للثقافة

الليلة.. حفل إطلاق كتاب هربرت ماركيوز فيلسوف النفى والتحرر

اليوم.. أزمة الخطاب الدينى والثقافى على طاولة الأعلى للثقافة