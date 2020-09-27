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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد الانتخابات البرلمانية 2020 خارج مصر وداخلها للمرحلة الأولى والثانية من مجلس النواب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:34 م
الانتخابات
الانتخابات
عبدالله هشام
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أصبح موعد الانتخابات البرلمانية 2020 خارج مصر وداخلها محل بحث الكثير من المصرين خلال الساعات الأخيرة الماضية بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب أمس السبت الموافق 26 سبتمبر، وإعلان أسماء مرشحي مجلس النواب نظام الفردي اليوم الأحد. 

موعد الانتخابات البرلمانية 2020

ويرصد موقع "الدستور" موعد انتخابات مجلس النواب 2020 في داخل مصر وخارجها حرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا بعدما زادت عمليات البحث عن موعد الانتخابات البرلمانية في مصر 2020 على محركات البحث بعدما أعلن الكثير من السياسيين والشخصيات العامة خوضهم الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ومن المقرر إعلان الأسماء النهائية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة اليوم الأحد، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، خلال مؤتمر صحفي، بعد إغلاق مقر المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات أمام المترشحين لخوض انتخابات مجلس النواب في جميع المحافظات بعد انتهاء الوقت المحدد لتقديم أوراق القبول.

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الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2020

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لسباق انتخابات مجلس النواب 2020 على 284 مقعدًا لنظام القوائم و284 في بالنظام الفردي.

فتح باب التقدم بطلبات الترشح من 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر 2020.

بدء إجراءات الكشف الطبي لمن يرغب الترشح في ذلك التوقيت

تبدأ المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 بداية من يوم 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج

فيما يتم بدأ التصويت في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر.

يتم إعلام نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 1 نوفمبر 2020.

وفي حالة الإعادة بين المرشحين يتم الاقتراع في الخارج بداية من يوم 21 وحتى 23 نوفمبر، فيما يتم تصويت المصريين في الداخل يومي  23 و24 نوفمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.

 

المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية 2020

وبعد عرض موعد الانتخابات البرلمانية 2020 ، تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر، فيما تبدأ في الداخل يومي 7 و 8 نوفمبر.، على أن يتم إعلام النتيجة 15 نوفمبر 2020.

وفي حالة الإعادة تبدأ جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020، وفي الداخل تبدأ جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر 2020.

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