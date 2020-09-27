وزير البترول: مصر ستكتفى من البنزين والسولار فى 2023

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية "البنزين والسولار" عام 2023، مشيرًا إلى أن مصر كانت تستورد نحو 10 ملايين طن منتجات بترولية من "البنزين والسولار"خلال عام 2016 بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليار دولار، وخلال هذه العام ستصل هذه الكميات المستوردة إلى نحو 3.5 مليون طن فقط.وأرجع الملا، تراجع الكميات المستوردة من البنزين والسولار لعدة عوامل، منها إجراءات اتخذتها الدولة، وإقامة بعض المشروعات البترولية مثل توسعات شركة "ميدور"، والمصرية للتكرير، وبالإسكندرية، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتوسعات شركة أسيوط للتكرير، تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي، ما أدى إلى توفير 500 ألف طن سولار سنويًا كانت تستهلك في محطات الكهرباء.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البترول أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع التكرير بمسطرد اليوم بعد الانتهاء منه بالتعاون بين قطاع البترول المصري والقطاع الخاص، باستثمارات نحو 3.4 مليار دولار، حيث يعمل المشروع ووحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.ويعد المشروع من أكبر وأهم مشروعات التكرير على مستوى الشرق الأوسط، وذلك لقدراته الإنتاجية من المنتجات البترولية، ويستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.