موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

الفئات المستفيدة من العلاوات الخمسة

- «المبلغ المتبقي من المتجمد»، هذا البند قيمة المبلغ المتبقي لك من إجمالي المتجمدات (البند الثاني) بعد سداد كل قسط من الأقساط الربع سنوية (البند الثالث).- «نوع المعاش» يصنف صاحب المعاش في هذا البند سواء حكومي أو قطاع خاص.وتنشر «الدستور» الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس، حيث اعتبارًا من 1 يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو ٢٠١، وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن منهم ١.٩٠٩مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألفا من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي وأكدت أن تكلفة العلاوات سنويًا ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى أعلنت عن رابط التسجيل للاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي المصري لتوفير الوقت والعبء على أصحاب المعاشات، وتستمر الهيئة القومية للتأمينات في بذل جهودها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة المواطنين، ولمواجهة انتشار فيروس كورونا.