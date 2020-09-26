موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى
السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:52 م
حسين العمدةطباعة
يقدم «الدستور» كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى من خلال موقع التأمينات والمعاشات، حيث زادت مؤشرات البحث على جوجل عن كيف استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومي، حيث يقوم أصحاب المعاشات بالبحث عن الموقع الإلكترونى الذى أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.
- «المبلغ المتبقي من المتجمد»، هذا البند قيمة المبلغ المتبقي لك من إجمالي المتجمدات (البند الثاني) بعد سداد كل قسط من الأقساط الربع سنوية (البند الثالث).
- «نوع المعاش» يصنف صاحب المعاش في هذا البند سواء حكومي أو قطاع خاص.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى أعلنت عن رابط التسجيل للاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي المصري لتوفير الوقت والعبء على أصحاب المعاشات، وتستمر الهيئة القومية للتأمينات في بذل جهودها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة المواطنين، ولمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ويعد تدشين موقع التأمينات والمعاشات للاستعلام عن الخمس علاوات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بهدف مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا والحفاظ على حياة المواطنين المصريين من انتشار العدوى.
- يكتب أصحاب المعاشات الرقم القومي القائم بالصرف وكتابة الأسم الأول للأم باللغة العربية.
- ثم يقوم المواطن صاحب المعاش بالضغط على ايقونة علامة صح "لست برنامج روبوت".
-ويضغط المواطن صاحب المعاش على إرسال الطلب.
- «قيمة المتجمد من العلاوات الخمسة»، هذا البند القيمة الإجمالية التي ستحصل عليها تعويضًا عن الفترة الماضية، ولكن على 4 دفعات.
- «القسط الربع سنوى المتجمد»، هذا البند المبلغ الذي ستحصل عليه المواطن بشكل ربع سنوي لاستحقاق القيمة المتجدة، حيث سيحصل على المبلغ في معاش يوليو، ومعاش أكتوبر، ونفس المبلغ في معاش الأول من يناير 2021، ونفس المبلغ في الأول من أبريل 2021.
موقع التأمينات والمعاشات.. خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى- يقوم أصحاب المعاشات بالبحث على جوجل عن الموقع الالكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى وهو www.nosi.gov.eg.
- يكتب أصحاب المعاشات الرقم القومي القائم بالصرف وكتابة الأسم الأول للأم باللغة العربية.
- ثم يقوم المواطن صاحب المعاش بالضغط على ايقونة علامة صح "لست برنامج روبوت".
-ويضغط المواطن صاحب المعاش على إرسال الطلب.
بنود جدول العلاوات الخمس- «قيمة الفرق الشهري»، هذا البند القيمة الشهرية المستحقة لصاحب المعاش طوال الفترة الماضية منذ توقيت خروجه على المعاش، و سيحصل عليها المواطن شهريا زيادة في المعاش بصفة دائمة.
- «قيمة المتجمد من العلاوات الخمسة»، هذا البند القيمة الإجمالية التي ستحصل عليها تعويضًا عن الفترة الماضية، ولكن على 4 دفعات.
- «القسط الربع سنوى المتجمد»، هذا البند المبلغ الذي ستحصل عليه المواطن بشكل ربع سنوي لاستحقاق القيمة المتجدة، حيث سيحصل على المبلغ في معاش يوليو، ومعاش أكتوبر، ونفس المبلغ في معاش الأول من يناير 2021، ونفس المبلغ في الأول من أبريل 2021.
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- «المبلغ المتبقي من المتجمد»، هذا البند قيمة المبلغ المتبقي لك من إجمالي المتجمدات (البند الثاني) بعد سداد كل قسط من الأقساط الربع سنوية (البند الثالث).
- «نوع المعاش» يصنف صاحب المعاش في هذا البند سواء حكومي أو قطاع خاص.
الفئات المستفيدة من العلاوات الخمسةوتنشر «الدستور» الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس، حيث اعتبارًا من 1 يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو ٢٠١، وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن منهم ١.٩٠٩مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألفا من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي وأكدت أن تكلفة العلاوات سنويًا ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى أعلنت عن رابط التسجيل للاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي المصري لتوفير الوقت والعبء على أصحاب المعاشات، وتستمر الهيئة القومية للتأمينات في بذل جهودها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة المواطنين، ولمواجهة انتشار فيروس كورونا.