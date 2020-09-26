جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 الدور الثاني للطلبة المؤجلين





جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 وخصصت الوزارة لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهى (مدرسة العجوزة الاعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبد المنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة، وستقوم لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.



ويؤدي الطلاب غدًا الأحد اللغة الأجنبية الثانية والرياضة البحتة جبر هندسة فراغية وخصصت الوزارة لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهى (مدرسة العجوزة الاعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبد المنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة، وستقوم لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.ويؤدي الطلاب غدًا الأحد اللغة الأجنبية الثانية والرياضة البحتة جبر هندسة فراغية



الاثنين: فيزياء وتاريخ



الثلاثاء: اللغة الأجنبية الأولى





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الأربعاء: كيمياء وجغرافيا



الخميس: رياضة تطبيقية (الديناميكا )



السبت: الجيولوجيا والفلسفة والمنطق ورياضة بحته (التفاضل والتكامل)



الأحد: الأحياء وعلم النفس والاجتماع والرياضة التطبيقية (الاستاتيكا)



الأربعاء: كيمياء وجغرافياالخميس: رياضة تطبيقية (الديناميكا )السبت: الجيولوجيا والفلسفة والمنطق ورياضة بحته (التفاضل والتكامل)الأحد: الأحياء وعلم النفس والاجتماع والرياضة التطبيقية (الاستاتيكا)

انتهى طلاب الثانوية العامة المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين، امتحان مادة اللغة العربية اليوم.