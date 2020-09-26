رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج
السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:33 م
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور، عن رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج، وذلك لتنسيق شهادات المعادلة العربية والأجنبية في السعودية - الكويت - السودان - الإمارات - الشهادات المعادلة الأمريكية والإنجليزية، وبدأ الطلاب والطالبات القادمين من البلدان العربية والأجنبية يريدون الالتحاق بإحدى الكليات في الجامعات المصرية لاستكمال تعليمهم الجامعي.
5 - يستطيع الطلاب تعديل الرغبات السابقة في أي وقت يريده، وذلك قبل انتهاء وقت تسجيل الرغبات.
ويعرض لكم " الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات عن خطوات ورابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور فرصة التقديم في الجامعات المصرية.
رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة
تستمر عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور، عن رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج لإتاحة فرصة التقديم في الجامعات المصرية، وهو كالأتي:
1 - يقوم الطالب بتسجيل الدخول من خلال الضغط على رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج.
2 - ثم يقوم الطالب بتسجيل بياناته الخاصة من رقم الدخول وهي " الرقم السري - الأسم - العنوان الخاص به ".
3 - ويقوم الطالب بإدخال 60 رغبة ويجب أن يقوم بترتبهم وفقًا لما يريده من الكليات بشكل تنازلي وفقًا لرغبتة الطالب، وذلك لحل المشكلة التي يشتكي منها العديد من الطلاب في الأعوام الماضية.
خطوات تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج إلكترونيًا، لتوفير الوقت على الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلال رابط التسجيل يوجد شرح مفصل عن خطوات تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج للراغبين في التقديم، ويقدم لكم " الدستور" خطوات تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج وهي كالأتي:
1 - يقوم الطالب بتسجيل الدخول من خلال الضغط على رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج.
2 - ثم يقوم الطالب بتسجيل بياناته الخاصة من رقم الدخول وهي " الرقم السري - الأسم - العنوان الخاص به ".
3 - ويقوم الطالب بإدخال 60 رغبة ويجب أن يقوم بترتبهم وفقًا لما يريده من الكليات بشكل تنازلي وفقًا لرغبتة الطالب، وذلك لحل المشكلة التي يشتكي منها العديد من الطلاب في الأعوام الماضية.
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4 - يقوم الطالب بطباعة بيان الدرجات الخاصة له، والرغبات التي قام بتسجيلها.
5 - يستطيع الطلاب تعديل الرغبات السابقة في أي وقت يريده، وذلك قبل انتهاء وقت تسجيل الرغبات.