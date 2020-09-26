حالات تطبيق الغرامة عند تجديد بطاقة الرقم القومي.. والفئات المستثناة

تشترط الكثير من المحررات الرسمية خاصة عقود البيع والشراء، استخدام البيانات المدونة في بطاقة الرقم القومي، لما لها أهمية بالغة في توثيق تلك المحررات، أو الاستعلام الأمني عن صاحبها لذلك يحرص قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على تحديث البيانات في بطاقات الرقم القومي وتطبيق عليه غرامات لمن يخالف ذلك في التقرير التالي نرصد حالات تطبيق الغرامة في تجديد بطاقة الرقم القومي.





حالات تطبيق الغرامة في تجديد بطاقة الرقم القومي

أقر قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية غرامة على عدم تحديث البيانات المدونة في بطاقة الرقم القومي وتطبق هذه الغرامة عند تحديد البطاقة وهى 100 جنيه في حالة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى أي في سن 16، و 100 جنيه في حالة التعامل ببيانات بطاقة الرقم القومي القديمة في محررات رسمية، و 50 جنيه في حالة عدم تجديد بيانات الرقم القومي بعد انتهاءها، و 50 جنيه لعدم تحديث البيانات الجديدة في مدة لا تتجاوز ٣ شهور مثل الزواج أو المهنة أو تغيير محل الإقامة، 50 جنيه في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي في حالة فقدانها في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من محضر الفقد.





خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي الكترونيات

يجب على من يريد استخراج بطاقة الرقم القومي اتباع خمس خطوات هي





الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية من خلال الرابط أضغط هنــــــــــــــــا





الضغط على تحديث بيانات الرقم القومي.





الضغط على نوع البطاقة المراد استخراجها " بدل فاقد، تغير بيانات، أول مرة".





كتابة بيانات مقدم الطلب من واقع بطاقة الرقم القومى، والبريد الإلكتروني و رقم تليفون محمول و العنوان





اختيار طريقة الدفع للرسوم المطلوبة " فيزا - أثناء الاستلام".





الحالات المستثناة من تطبيق الغرامة

استثنى قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية من حالات تطبيق الغرامة في تجديد بطاقة الرقم القومي فئات بطاقات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لما فيها من مشاقة عليهم بسبب حالتهم الصحية.





واستثنى قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية من حالات تطبيق الغرامة في تجديد بطاقة الرقم القومي، بطاقات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بموجب الأوراق التي تثبت حالتهم، لما فيها من مشاقة عليهم بسبب حالتهم الصحية وانشغال الأبناء عن كبار السن.



