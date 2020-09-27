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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«عدالة النظام الضريبي».. السيسي ينحاز لمحدودي الدخل برفع حد الإعفاء

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:29 م
السيسي
السيسي
نوران إمام
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يهدف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء من على كاهل المواطنين وذلك في إطار خطته لدعم محدودي الدخل وتخفيض الضرائب على الطبقات محدودي الدخل والمتوسطة.

و اعتبارا من أول يوليو الماضي، بدأ تطبيق نظام جديد للضرائب على الدخل من المرتبات، وما في حكمها سواء الدخل المتحقق من النشاط التجاري، والصناعي، وإيرادات المهن غير التجارية، حيث هدفت هذه التعديلات لزيادة عدالة النظام الضريبي من خلال تقليل الأعباء على أصحاب الدخول المنخفضة.

-رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول

بموجب النظام الجديد سيتم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفيا من الضرائب.

- استحداث شريحة اجتماعية لأصحاب الدخول المنخفضة

وبمقتضى النظام الجديد، تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2،5%، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10% بدلا من 15%، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15% بدلا من 20%، وأكثر من 200 ألف جنيه تكون 20% بدلا من 22،5%، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوى الدخل الأعلى من 400 ألف جنيه سنويا.

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