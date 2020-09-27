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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تحتفى بذكرى رحيل «جمال عبدالناصر» الثلاثاء

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:25 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبة عويضة
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ينظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "عبدالناصر.. نصف قرن على رحيله"، بمشاركة الدكتور أحمد يوسف؛ أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عفيفي؛ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، وطارق الشناوي؛ الناقد السينمائي، وأحمد الجمال؛ الكاتب الصحفي، بمشاركة الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء 29 سبتمبر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمركز المؤتمرات.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد أنشات موقعًا إلكترونيًا للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهو أحد المواقع الوثائقية الذي يحصر جميع أنواع الوثائق المتعلقة بالرئيس، وقد تم بناء الموقع بالتعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة جمال عبدالناصر، ويحتوي الموقع على العديد من الوثائق السمعية والبصرية والتي تتضمن 51.251 صورة فوتوغرافية 1.124 بورتورية، 1.360 خطبة مسموعة ومقروءة، 1.190 فيلم تسجيلي وثائقي، بالإضافة لأغاني الثورة والقصائد الشعرية ومؤلفات عبدالناصر، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http:nasser.bibalex.orgHomeHome.aspx?lang=ar.

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