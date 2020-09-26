مسؤول عراقي: خطة وزارية لعودة النازحين إلى ديارهم

كشف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، اليوم السبت، عن خطة وزارية لعودة النازحين إلى ديارهم، مشيرًا إلى أن توزيع منح النازحين مرهون بالتخصيصات المالية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن النوري قوله: "الوزارة عازمة على تحقيق عودة النازحين أو توزيع المنح لهم ضمن السياقات والضوابط،ومنع الفساد أو التلكؤ أو التزوير".ولفت النوري إلى أن "هناك نازحين منذ عام 2014،وهم يستحقون المنحة،لكن بشرط أن تكون هناك تخصيصات ومبالغ مالية، وأن الوزارة لن تتردد في توزيع المنحة عن طريق البطاقة الالكترونية لمنع الفساد أو التلكؤ، وأن توزيع المنح سيبدأ على وفق الأسبقية، وفي حال تصل أيّ مبالغ إلى الوزارة ستقومبتوزيعها فورًا على النازحين".وأضاف: "هناك معوقات عديدة تمنع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم،منها معوقات أمنية وخدمية وعشائرية أو خلافات أخرى"، مشيرًا إلى أن "الوزارة عازمة على وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل عودة النازحين إلى ديارهم وتوفير الحياة الكريمة لهم".