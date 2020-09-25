هدوء وسيولة مرورية بشوارع الجيزة (صور)

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمنطقة فيصل والهرم بالجيزة، اليوم الجمعة، حالة من الهدوء والسيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انتظام فى حركة السير بشارع فيصل ومنطقة والجيزة، مع انسياب حركة سير السيارات بجميع المداخل.فشلت الدعوات التى أطلقها المقاول المصرى الهارب محمد على، وجماعة الإخوان الإرهابية، على مدار شهرين فى تأليب المصريين، ضد النظام فى مصر، حيث لم يستجب أى من المصريين إلى تلك الدعوات، مؤكدين رفضهم لممارسات الجماعة الإرهابية وأعوانها، وأكدوا دعمهم الدائم للرئيس عبدالفتاح السيسى.