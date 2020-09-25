روسيا تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين في أغسطس الماضي

أظهرت بيانات جمركية، اليوم الجمعة، أن روسيا كانت أكبر موردي النفط إلى الصين في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، فيما تباطأت السعودية إلى المركز الثاني بعد انخفاض حجم إنتاجها بواقع الثلث.وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، أن روسيا وردت 5.8 مليون طن من النفط الخام في أغسطس بما يعادل 1.37 مليون برميل يوميا، بانخفاض 3.7% على أساس سنوي ومقارنة مع 1.74 مليون برميل يوميا في يوليو.وبلغت الشحنات من السعودية الشهر الماضي 5.26 مليون طن، بحسب ما أظهرته البيانات أو ما يعادل 1.24 مليون برميل يوميا بانخفاض 32.5 % على أساس سنوي.وفي أول ثمانية أشهر من 2020، ظلت روسيا أكبر بائع للصين بواقع 57.1 مليون طن، ما يزيد 15.6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الواردات من السعودية 55.8 مليون طن بزيادة 6.1 % مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.وأرسل العراق، ثاني أكبر مورد في يوليو، 4.5 مليون طن في أغسطس، بتراجع 20 % مقارنة مع مستوى يوليو، إذ بدأ البلد يخفض الإنتاج لتعويض إخفاقات في وقت سابق في تلبية خفض في الإمدادات اتفقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء.وارتفعت الواردات من العراق الشهر الماضي اثنين % على أساس سنوي، وزادت 33.9 % منذ بداية 2020.وزادت واردات الصين من الأمريكتين الشهر الماضي، إذ ارتفعت الشحنات من البرازيل 75% على أساس سنوي إلى 4.15 مليون طن بينما زادت الشحنات من الولايات المتحدة لأكثر من مثليها إلى 2.23 مليون طن.وهبط إجمالي مشتريات الصين من النفط الخام في أغسطس عن المستويات الشديدة الارتفاع المسجلة في يوليو ويونيو، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر في الأشهر المقبلة مع ارتفاع المخزونات وانخفاض هوامش التكرير، ويستند التغير المئوي على أساس سنوي إلى حسابات رويترز إذ أن الجمارك لا تقدم الأرقام.