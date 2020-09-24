«مصر للطيران» تكرم أحد موظفيها لأمانته بعد عثوره على 2000 دولار

كرّم الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، محمد حافظ صالح، أخصائي علاقات عامة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية؛ تقديرًا لأمانته حيث عثر على مبلغ مالي 2000 دولار فُقدوا من راكب أثناء إنهاء إجراءات سفره بمطار القاهرة، وقام على الفور بتسليم المبلغ الي أمن شركة مصر للطيران وشرطة المطار وعمل محضر بالواقعة، رافضًا الحصول على مقابل مادي نظير أمانته.وتوجّه أبو العينين بالشكر لمحمد حافظ الذي أظهر هذا الموقف أمانته وأخلاقه العالية، وقام بتسليمه شهادة تقدير لهذا التصرف المشرف، مشيدًا بأخلاقه الرفيعة، حيث يعد قدوة ونموذجا مشرفا للشركة المليئة بالكثير من هذه النماذج.