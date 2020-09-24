هند صبري تنتج مسلسلًا كوميديًا لإحدى المنصات الإلكترونية

تستعد الفنانة هند صبري للتحضير لمسلسلها الجديد لصالح إحدى المنصات الإلكترونية، بعقد جلسات عمل مع مسئولى المنصة للوقوف على التفاصيل المبدئية وترشيح الأبطال والمخرج.تشارك هند صبري فى إنتاج العمل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي عن حرية المرأة، ومن المقرر أن يعتمد على عدد من الوجوه الشابة، وجارٍ ترشيح أبطاله لتحديد موعد نهائي للتصوير.على جانب آخر، قررت هند صبري وضع جدول زمني للتوفيق بين مواعيد التصوير للأعمال الفنية التي تشارك فيها، فهى تواصل تصوير دورها في الفيلم السينمائي "كيرة والجن"، الذي تشارك في بطولته أمام النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وأوشكت على الانتهاء من تصوير 60٪من مشاهدها.وتستعد لاستئناف تصوير دورها في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، الأسبوع المقبل، بعد فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021.