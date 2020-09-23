كفرالشيخ تنفي إخلاء المزارع والمنازل القريبة من النيل بسبب الفيضان

أكد مصدر مطلع بديوان عام محافظة كفرالشيخ، أن ما يثار بشأن إخلاء منازل المواطنين القريبة من نهر النيل غير صحيح، وأن الأمور في مجملها تشير إلى الاستقرار، وأنه تم إعلان حالة الطوارئ كخطوة استباقية قامت بها المحافظات التي أعلنت وزارة الري عن أنها من المحتمل أن تتعرض لفيضان نهر النيل.وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "الدستور"، أن المحافظة تتابع الوضع عن قرب لحظة بلحظة ومستعدة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث، بناءً على تكليفات وزير التنمية المحلية، وطبقًا لخطة أعدتها المحافظة في ذلك الشأن.من جانبه، قد أكد المهندس محمد عبدالله، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، أنه حتى الآن لم يرد إليه شيء بخصوص إخلاء أي منازل قريبة من نهر النيل أو حتى المزارع الموجودة في محيطه.وكان المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري والموارد المائية بكفرالشيخ، كشف في وقت سابق اليوم الأربعاء، خلال حديثه مع "الدستور"، عن أنه تم رصد ارتفاع منسوب نهر النيل قليلا، إلا أن الوضع ما زال مطمئنًا ومستقرًّا ولا داعي للخوف أو القلق من جانب المواطنين، وعليهم تجنب إثارة الشائعات وتصديقها.