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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي: غير مقبول بقاء قرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب دون تنفيذ فعال

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:57 م
جريدة الدستور
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استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق أهداف الدول المشتركة بركائز عمل الأمم المتحدة الثلاث.


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