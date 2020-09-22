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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز تاجر بتهمة حيازة طن سكر تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:17 م
حبس تاجر
حبس تاجر
حسام التمساح
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أمرت نيابة الساحل، بحجز تاجر بدالة، 24 ساعة لورود تحريات المباحث الجنائية، وذلك عقب ضبطه وبحوزته طن سكر تموينى، قبل طرحه فى السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة الساحل، مكانا له لمزاولة نشاطه.

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط صاحب محل بدالة، ضبط بحوزته طن سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء في الساحل، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة، مفاده تجميع 1400 طن "سكر تموينى مدعم"- 600 عبوة "زيت تموينى مدعم" مخصصان ربطًا على البطاقات التموينية من قبل مالك بدال تموينى بالساحل، وقيامه بعدم صرفها للمواطنين تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح ماديًا جراء ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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