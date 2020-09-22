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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طالبان وراء التنمر والسخرية من معاق ذهنيًا بالخانكة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:27 م
التنمر
التنمر
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بالتنمر على أحد الأشخاص وإلقاء قطعة حجرية تجاهه بقصد السخرية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد واقعة تنمر بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، يظهر خلاله شخص يلقي قطعة حجرية على آخر تبدو عليه علامات عدم الاتزان النفسي بقصد الاستهزاء به وإثارة سخرية المارة عليه.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما طالبان قام أحدهما بإلقاء قطعة حجرية تجاه أحد الأشخاص - معاق ذهنيًا - أثناء تواجده بأحد الشوارع بدائرة المركز بقصد السخرية منه والتنمر عليه، وقيام الثاني بتصوير الواقعة بهاتفه المحمول، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساباته الشخصية لجعلها مادة السخرية بين المتابعين.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة المُشار إليها، وضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة الخاص بأحد المتهمين وبه مقطع الفيديو، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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