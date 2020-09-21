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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بقتل شابين أثناء مشاجرة بعين شمس

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:22 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
حسام التمساح
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تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في مقتل شخصين أثناء مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بسبب خلاف على أولوية المرور، وصرحت النيابة بتشريح جثث المجني عليهما، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة عين شمس بورود بلاغ من شرطة النجدة، مفادها وجود مشاجرة وسقوط قتيلين بالقرب من مزلقان العشرين، على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثتى شابين فى العقد الثالث من العمر مصابين بطعنات بمناطق متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين القتيل الأول وشقيق القتيل الثانى، بسبب خلافات على أولوية المرور بمزلقان العشرين، قام على إثرها المتهم بطعن الأول بسلاح أبيض فأرداه قتيلا ولاذا بالفرار من مكان الحادث.

وأضافت التحريات أن شقيق المجنى عليه الأول قام باستدراج شقيق المتهم بمكالمة تليفونية وعندما حضر إلى مكان الواقعة قام بطعنه بسكين، وأرداه هو الآخر قتيلا ولاذ بالفرار، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين المتورطين فى الواقعة، وبتحرير محضر بالواقعة، قررت النيابة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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