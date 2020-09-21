«بلاغ كيدي».. كشف ملابسات اختلاق جريمة سرقة بالإكراه في الشروق

نجح رجال مباحث الشروق بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات اختلاق واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح في الشروق.تبلغ للمقدم محمد صقر رئيس مباحث شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، بأنه حال سيره بالسيارة ملكه بدائرة القسم فوجئ بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة نصف نقل باستيقافه وتهديده بسلاح نارى (فرد خرطوش) كان بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالى 3000 جنيه كرهًا عنه ولاذوا بالفرار.تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ بإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وقرر بأنه حال سيره بالسيارة ملكه بالمنطقة محل البلاغ اصطدمت به السيارة سالفة الذكر نتج عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارة ملكه ولاذ قائدها بالفرار، فاختمر فى ذهنه فكرة اختلاق الواقعة انتقاما منه.أمر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية.