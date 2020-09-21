برلماني: وعي المواطن هزم دعوات الحشد الإخواني للسنة الثانية

أكد جون طلعت عضو مجلس النواب، أن فشل دعوات الحشد الإخواني، للسنة الثانية على التوالي، كان أمرا متوقعا ومحسوما منذ اللحظة الأولى، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان لن يتوقف أبدا عن بث هذه الدعوات البائسة رغم فشلها المتكرر.وأوضح طلعت، أن فشل هذه الدعوات يعكس حجم ثقة المصريين في قيادتهم السياسية، وأن المواطن أصبح لديه من الوعي الذي يمكنه من فرز الدعوات المقدمة إليه وتصنيفها بنجاح شديد.وأشار إلى أن جماعة الإخوان أصبحت مرفوضة وساقطة شعبيا ومجرد الربط بينها وبين أي دعوى هو أمر كفيل بفشل هذه الدعوى وعدم تجاوب المواطنين معها.وأكد جون، أن لعبة المقاول الهارب سقطت سريعا، واكتشف المواطن بسهولة إنها جزء من ألاعيب الجماعة الخبيثة، وغرضها هو هدم مؤسسات الدولة وهو الأمر الذي أصبح المواطن يدركه جيدا.