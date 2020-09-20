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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تواجه «السعار» بتحصين وترخيص الكلاب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:27 م
الكلاب
الكلاب
عبدالناصرمحمد
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واصلت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مواجهة الكلاب الضالة، والتي تنتشر بسبب الأماكن المهجورة وتراكم القمامة، وتتسبب في نقل الأمراض المشتركة، وأهمها "السعار"، فضلا عن حالات الرعب والهلع والتخويف وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.

ويعد مرض السعار من أخطر الأمراض المشتركة، نظرًا لخطورته على الصحة العامة، والتي تستوجب الإسراع بمكافحته وكسر دورة انتقاله في الحيوانات والكلاب الضالة، بإجراء خطة شاملة للمكافحة طبقًا للإمكانيات المتاحة، ووفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وأشار أحدث التقارير الواردة من الإدارة العامة للأمراض المشتركة، إلى أن إجمالي الكلاب المحصنة خلال شهر يوليو 2020 بلغ 2591 حيوانا، وعدد الرخص التي تم استخراجها 2502 رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطري.

وأكدت الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، في بيان، أن ترخيص الكلاب هو الحل الأمثل للقضاء على مرض السعار، إذ يرتبط بالتطعيم، حيث تقوم مديريات الطب البيطري وجميع الإدارات والوحدات التابعة لها بمنح رخصة الكلب كحلقة معدنية صغيرة تعلق في الطوق الخاص به، وتثبت ملكية الشخص للكلب مثبتا بها جدول تطعيمه، لعدم الإضرار بالمواطنين وإعفاء صاحبه من المساءلة القانونية التي يمكن التعرض لها في حالة الاعتداء، حيث تخضع الكلاب المرخصة لرقابة صحية بيطرية من خلال التطعيم بصفة دورية لتجنب الأمراض المعدية والوبائية.

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