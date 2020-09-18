النمسا: صدمة بشأن تقرير البعثة الدولية حول الأوضاع فى فنزويلا

أعربت وزارة الخارجية النمساوية، عن صدمتها بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول الأوضاع فى فنزويلا.وذكرت الخارجية النمساوية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن التقرير رصد حدوث العديد من الانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين المناهضين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والتي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.وشدد البيان على أنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب فى هذه الجرائم الخطيرة.