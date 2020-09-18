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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ترفض الادعاءات حول دفع مكافآت لطالبان للقيام بعمليات ضد الأمريكان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:26 م
لافروف
لافروف
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رفض وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الادعاءات بشأن محاولة روسيا دفع مكافآت مالية لطالبان لقتل جنود أمريكيين، قائلا: "إن هذا الأمر مجرد خيال".

وقال الوزير الروسي، اليوم الجمعة: "اتُهمنا بإقامة علاقات مع طالبان من أجل تشجيعهم على القيام بعمليات خاصة ضد العسكريين الأمريكيين وللحصول على مكافآت مالية، هذه أعمال عصابات ونحن غير قادرين على تنفيذ مثل هذا النوع من الأشياء، وقد كذبت البنتاجون هذا النوع من التلفيق دون العثور على أي تأكيد لهذه الافتراءات، وقالت طالبان نفسها إن ذلك غير صحيح على الإطلاق".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، نقلا عن مسئولي استخبارات أمريكيين، مقالا يزعم أن المخابرات الروسية عرضت مكآفات للمتشددين المرتبطين بـ"طالبان" من أجل الهجوم على الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان، وبأن الرئس الأمريكي دونالد ترامب قد تم إبلاغه بذلك، ولم يتم تقديم أي دليل.

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