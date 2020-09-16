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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دعم مصر 2020.. خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:31 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
نرمين محمود الدهان
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة الزوجة على بطاقة التموين، وإعادة فتح باب نقلها من بطاقة والدها، لإضافتها إلى "الزوج" وذلك عن طريق البوابة الرقمية وموقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.

وأكدت الوزارة أن من أهم شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين أن تكون مازالت تصرف المقررات التموينية.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وأوضحت أن أهم الخطوات اللازمة لـ أضافة الزوجة على بطاقة التموين تتضمن قيام الزوج يفتح حساب باسمه وبياناته ورقم موبايل مسجل باسمه، ثم يتم الدخول على صفحة دعم واختيار "ضم أفراد الأسرة "، ثم يتم تسجيل بيانات الزوجة المطلوبة وتظهر رسالة وخلال 15 – 30 يومًا، تفيد بإتمام ضم الزوجة على بطاقة الزوج.

وأوضحت التموين أنه في حالة قيام الزوجة بصرف الخبز فقط من بطاقة الأب يتم نقلها بدون أي قيود.

وأشارت إلى أنه في حالة ظهور رسالة بعدم استحقاق صاحب البطاقة للدعم، نتيجة عدم اكتمال قاعدة ة البيانات بالموقع أو أنها غير محدثة، يقوم الزوج بتقديم المستندات في المكتب بالطريقة التقليدية.

وأكدت الوزارة أن الزوجة (غير المقيدة) ليس لها إضافة حاليًا، وأنه حالة أنها رب الأسرة في بطاقة أهلها فلا يجوز نقلها على بطاقة زوجها، مشددة على أن الخدمة متاحة على موقع مصر الرقميه فقط على الرابط di.gov.eg.

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