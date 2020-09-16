10 معلومات عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب

1 - كلية الهندسة:

2 - كلية إدارة الأعمال الدولية

3 - معهد العلوم الأساسية والتطبيقية للدرسات العليا

مميزات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

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السيسي يشهد فيلماً تسجيلياً عن الجامعة المصرية اليابانية السيسي: كل إجراء للتطوير والبناء يجد تشكيكًا من البعض تعرف على تنسيق الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 5 - توفر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لمنتسبيها حرمًا وإسكانًا ميزًا.



6 - تمتلك الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا معامل لجميع التخصصات المتوافقة مع المعايير الدراسة.



7 - تساهم الجماعات اليابانية الشريكة للجامعة المصرية اليابانية في تقديم نحو 100 أستاذ زائر على مدى العام الأكاديمي.



8 - حصلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على العديد من الجوائز الدولية المحلية.



9 - تقدم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا خدمات داعمة للطلاب خلال فترة التدريب.



10 - استقبلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 150 طالب دراسات عليا من جميع الدول الإفريقية. 5 - توفر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لمنتسبيها حرمًا وإسكانًا ميزًا.6 - تمتلك الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا معامل لجميع التخصصات المتوافقة مع المعايير الدراسة.7 - تساهم الجماعات اليابانية الشريكة للجامعة المصرية اليابانية في تقديم نحو 100 أستاذ زائر على مدى العام الأكاديمي.8 - حصلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على العديد من الجوائز الدولية المحلية.9 - تقدم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا خدمات داعمة للطلاب خلال فترة التدريب.10 - استقبلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 150 طالب دراسات عليا من جميع الدول الإفريقية.

تتحرك مؤشرات "جوجل" من قبل الآباء والأمهات عن مميزات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب بالإسكندرية، التي قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بافتتاحها في صباح اليوم الأربعاء، وكذلك عدد جديد من الجامعات الأخرى الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارة التعليم العالي والتربية التعليم.وتعتبر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، هي جامعة بحثية حكومية مصرية، وتملكها الحكومة المصرية.ويقدم لكم " الدستور " كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب.تعتمد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، بنموذج مختلف وهو " التعليم الابتكاري " المعتمد على البحث البحث العلمي والتطبيق العملي، والبرامج الدراسية التي أطلقتها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كالأتي:هندسة وعلوم الحاسب - هندسة القوى الكهربائية - هندسة الالكترونيات - الهندسة الصناعية - الهندسة الطبية الحيوية - النظم المدمجة - هندسة الحوسبة الكمية - هندسة مصادر الطاقة - إنترنت الأشياء.وتضم " محاسبة ونظم المعلومات - إدارة الموارد البشرية - برنامج إدارة الأعمال ".والتي تضم " علم الناتو - مواد الطاقة - بيوتكنولوجي - الرياضيات الحسابية ".1 - تعتمد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على الاستفادة من النموذج الياباني في التعليم من حيث التجربة والابتكار والتفكير.2 - تم إنشاء الجامعة المصرية اليابانية من خلال توقيع الحكومة المصرية واليابانية فشس شهر مارس 2009.3 - تخرج قرابة 263 طالب ماجستير ودكتوراه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا حتى الآن.4 - تقد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أفضل مناخ للطلاب والأساتذة لمساعدتهم على التعليم والتفكير والابتكار.