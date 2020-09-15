تعديلات فى قانون التعليم بشأن الوظائف (صور)

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1764 لسنة 2020 الخاص بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، حيث تقرر استبدال عبارة على موقع بوابة الحكومة المصرية بعبارة في صحفتين يوميتين واسعتي الانتشار.ويكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والأخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوي.ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:_ حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة، تحديد التخصصات المطلوبة وأعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية واعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة.- موافقة وزارة المالية على التعاقد على الوظائف المطلوبة وتوفير الاعتمادات المالية لها.- يجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان داخل نطاق المحافظة.ويتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة وفقا للقواعد الآتية:- الأعلى مؤهلا.- الأعلى في درجات نتيجة الاختبار.- الأقدم تخرجا.- الأكبر سنا.- لا يجوز التعاقد إلا وفقا لنموذج العقد.