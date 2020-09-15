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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات» تطلق برنامج «مسرع الأعمال» لدعم ابتكارات الشباب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:58 ص
مركز الإبداع التكنولوجي
مركز الإبداع التكنولوجي
طارق عتمان
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أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لإحدى هيئات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل في الدورة الثامنة عشر من برنامج "مُسرّع الأعمال"، والتي تنظَم عبر الإنترنت، ويستهدف البرنامج رواد الأعمال من جميع محافظات الجمهورية بهدف تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أولية وخطط أعمال فعّالة من خلال التدريب والإرشاد.

ويهدف برنامج "مسرع الأعمال" إلى مساعدة الشباب المصري ورواد الأعمال في مسيرتهم لتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة قوية تستطيع أن تنافس وتفرض نفسها في الأسواق والمجالات المختلفة، وتم إتاحة البرنامج لجميع رواد الأعمال المصريين، وسوف تعقد ورش العمل أونلاين عبر الإنترنت.

وتستمر ورش العمل لمدة 10 أيام عمل من التدريب ولتطبيق التقنيات التي تعلموها لتطوير شركاتهم الناشئة.

ويحق لكل من لديه فكرة مبتكرة أو نموذج أولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (موقع إلكتروني، وتطبيقات الهاتف، البرمجيات، تطبيقات إنترنت الأشياء..) وتيد تحويلها إلى شركة ناشئة التقدم للانضمام إلى البرنامج.

شروط التقديم

- فريق من رواد الأعمال - (شخصين على الأقل في كل فريق).

- مصري الجنسية - (على الأقل واحد من المؤسسين يجب أن يكون مصري الجنسية).

- الكفاءة التكنولوجية - (ينبغي أن يكون لدى الفريق القدرة على تطوير التكنولوجيا التي يزعمون استخدامها كأساس لإنشاء الشركة).​

ماذا ستستفيد من برنامج "مسرع الأعمال"؟

في خلال (مدة البرنامج)، ستتمكن من تحقيق الآتي:

- تطوير خطة العمل الخاصة بشركتك الناشئة.

- وضع المحطات الرئيسية لخطة تطوير الأعمال.

- وضح المحطات الرئيسة الخاصة بتطوير التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمة.

- تطوير عرض تقديمي يوضح فكرة وخطة نمو شركتك الناشئة.​

- ورش العمل والمقابلات التوجيهية

مراحل البرنامج

كل دورة تنقسم إلى ثلاث مراحل:

- معسكر التدريب التحضيري (Boot Camp).

- البرنامج الأساسي (Training Core).

- كتابة خطة الأعمال وتقنيات عرض خطة العمل (Final Module).

- خلال كل دورة تدريبية، يتم عقد ورش تدريب عملي تهدف إلى تطوير المواضيع التالية في كل فريق.

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