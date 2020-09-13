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الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية إثر غارات للتحالف

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:31 ص
غارات للتحالف
غارات للتحالف
وكالات
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هزت انفجارات عنيفة، اليوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال سكان محليون، إن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية جبل الصمع بمديرية ارحب شمال العاصمة، وقاعدة الديلمي العسكرية بجانب مطار صنعاء الدولي، إلى جانب استهداف مواقع بمنطقة حزيز جنوبي العاصمة.

وبحسب السكان، فقد هزت دوي انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، فيما شوهدت السنة اللهب واعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة.

وحتى الآن لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف على علو منخفض.

ومنذ أمس السبت، كثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، منذ أكثر من خمس سنوات.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحوثيين إرسال طائرات مسيرة إلى مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات صراعا مسلحا بين الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلا عن جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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