سقوط لص الدراجات بالتجمع الأول

سقوط لص الدراجات بالتجمع الأول
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:40 م
هدير مصطفيطباعة
ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، القبض على لص ينتحل صفة عامل زراعة لسرقة الدراجات غالية الثمن بالتجمع الأول.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول عددا من البلاغات من المواطنين مفادها سرقة دراجاتهم وبعضها غالى الثمن، وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت قيام شاب بسرقة تلك الدراجات، ووضعها داخل سيارة "سوزوكي مفيمة" وبعمل التحريات دلت أن المتهم مسجل خطر وينتحل صفة عامل زراعة ومعه مقص لقص قفل الدراجات وسرقتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول عددا من البلاغات من المواطنين مفادها سرقة دراجاتهم وبعضها غالى الثمن، وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت قيام شاب بسرقة تلك الدراجات، ووضعها داخل سيارة "سوزوكي مفيمة" وبعمل التحريات دلت أن المتهم مسجل خطر وينتحل صفة عامل زراعة ومعه مقص لقص قفل الدراجات وسرقتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.