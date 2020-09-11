سقوط لص الدراجات بالتجمع الأول

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، القبض على لص ينتحل صفة عامل زراعة لسرقة الدراجات غالية الثمن بالتجمع الأول.تلقى قسم شرطة التجمع الأول عددا من البلاغات من المواطنين مفادها سرقة دراجاتهم وبعضها غالى الثمن، وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت قيام شاب بسرقة تلك الدراجات، ووضعها داخل سيارة "سوزوكي مفيمة" وبعمل التحريات دلت أن المتهم مسجل خطر وينتحل صفة عامل زراعة ومعه مقص لقص قفل الدراجات وسرقتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.