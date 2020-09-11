حقيقة زواج صافيناز من حارسها الشخصى

نشرت الراقصة صافيناز صورة على «ستوري إنستجرام» تجمعها بحارسها الشخصي كابتن عزو أرنولد، مدمجة بمقطع صوتي من أغنية الفنان حسين الجسمي «بالبنط العريض»، ما جعل جمهورها يعتقد أنها تزوجت منه.وقالت مصادر لـ«الدستور» إن كابتن عزو أرنولد مدير شركة الحراسات التي تؤمن صافيناز بمصر منذ عام 2014، كما أنه بطل العرب في كمال الأجسام عام 2019 ويستعد حاليًا لخوض بطولة العالم العام المقبل.وأضافت المصادر أنه بحكم عمل كابتن عزو أرنولد في تأمين الراقصة صافيناز منذ سنوات كثيرة، جمعتهم صداقة كبيرة ما جعل صافيناز تنشر الصورة كنوع من الداعبة.