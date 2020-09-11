وزير السياحة يتفقد معبد الكرنك وأعمال ترميم الكباش

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، معبد الكرنك وأعمال ترميم الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بالمعبد.ورافق «العناني» خلال الزيارة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك.وخلال جولة وزير السياحة التقى بمجموعات من السائحين الأوكرانين والأمريكان، الذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف، مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة، كما حرصوا على التقاط صورا جماعية مع الوزير.وأعرب السائحون عن سعداتهم بالتقاط هذه الصور مع المصريين الذين أثنوا على سماحتهم وحسن طباعهم وكرم ضيافتهم.ثم تفقد الوزير أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك، الذي بدأه المجلس الأعلى للآثار في شهر مايو الماضي بعد نقل أربعة تماثيل منها إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير.وشرح وزيري أعمال الترميم، موضحا أن تسعة من هذه التماثيل التي تتكون من 29 تمثالا لكباش، قد تم الانتهاء من ترميمها تماما ويعمل المرممين المصريين على استمرار الأعمال للانتهاء من أعمال ترميم باقي التماثيل.وأشار وزيري إلى أن مشروع الترميم يضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة كل على حدة، كما تم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية وإعادتها إلى مكانها الأصلي.وبعد الاستماع إلى شرح وزيري عن أعمال ترميم الكباش الموجودة خلف الصرح الأول للمعبد، وجهت إحدى السائحات الأمريكان الشكر لوزارة السياحة والآثار على المجهود الذي تبذله الوزارة في الحفاظ على الآثار للأجيال القادمة.