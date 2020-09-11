«سول» تؤكد استمرار وجود قواتها في مهمة حفظ السلام الدولية بلبنان وجنوب السودان

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أنها تأكدت من ضرورة تمديد فترة نشر وحدتي "دونج ميونج" و"هانبيت" العسكريتين في مهامهما في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدولتي لبنان وجنوب السودان على التوالي.جاء ذلك خلال جلسة السياسات لنشاط حفظ السلام التابع للأمم المتحدة التي عقدتها وزارة الخارجية اليوم في مقرها برئاسة النائب الثاني لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية لي تيه-هو، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني.وحضرت الجلسة الجهات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الدفاع ووزارة الإدارة العامة والأمن وهيئة الأركان المشتركة ووكالة الشرطة، لمناقشة قضية تمديد فترة نشر الوحدتين العسكريتين.وقالت وزارة الخارجية،في بيان: "بالنظر إلى الوضع المستقر نسبيًّا في المناطق التي نشرت فيها قوات حفظ السلام الكورية الجنوبية والتقييم العالي الذي تتلقاه الوحدتان من الأمم المتحدة والحكومات المحلية من خلال المهام الناجحة، فقد تأكدنا من ضرورة تمديد فترة نشر تلك القوات".يذكر أن وحدة دونج ميونج العسكرية الكورية البالغ قوامها حوالي 300 جندي تقوم بمهامها في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2007، وأن وحدة هانبيت العسكرية الكورية البالغ قوامها حوالي 300 عسكري تقوم بمهامها في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان منذ عام 2013.ويتطلب تمديد فترة نشر القوات الكورية الجنوبية في الخارج الحصول على موافقة البرلمان كل عام بموجب القوانين ذات الصلة.