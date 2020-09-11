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سياسي

غدًا.. أولى المحاضرات المجانية لشعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:35 م
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
محمد جعفر
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تنطلق غدا السبت أولى المحاضرات المجانية التي تقدمها شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين.

حيث تقوم الشعبة برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي بتقديم محاضرات مجانية لكل مهندس مدنى يقدمها كوكبة ونخبة من أساتذة الخرسانة يوم السبت من كل أسبوع على مدار ستة أسابيع.

وقد صرح أحمد رمزى رئيس شعبة الهندسة المدنية بأن الشعبة تسعى دائمًا للبحث وتقديم كل ما يمكن أن يستفيد به المهندس المدنى.

وجاءت الفكرة بتقديم مادة علمية متميزة بخبرة مقدميها لكل مهندس لصقل خبراته وتميزه وتقليل فرصة الأخطاء وتقليل عنصر الزمن للحصول على التميز، وذلك دون أن يتكلف مبالغ ربما لا تناسب الجميع للحصول على مثل هذه الجرعة المكثفة من المعلومات.

فكان التواصل مع السادة الأساتذة الأفاضل قامات الخرسانة وبمجرد عرض الفكرة تحمس لها الجميع وكان قبول منح المحاضرات تطوعًا ومشاركة منهم لشعبتهم دون تقاضى أى مقابل.

كما أضاف أحمد رمزى أنه بمجرد الانتهاء من محاضرات الخرسانة الست سوف يليها كل مجالات الهندسة المدنية تباعًا.

كما تعد الشعبة لتقديم عدد من الندوات المهمة فى ذات الشأن، وذلك فيما يخص المشاريع القومية الهندسية التى تتم حاليًا وعلى سبيل المثال المتحف المصرى الجديد والذى يعد صرحا إنشائيا يهم جميع المهندسين للاستفادة من كل الخبرات التى قدمت لتنفيذه بهذا الإبهار، وكذلك شبكة الطرق والكبارى التى أثرت فكرة ونظرة الخارج لمصر وغيرها مما سيلقى رضاء وترحيبا للمهندس المدني.

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