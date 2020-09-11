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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كورونا يحظر المسيرات الاحتجاجية في كوريا الجنوبية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
المسيرات الاحتجاجية
المسيرات الاحتجاجية في كوريا الجنوبية
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قررت كوريا الجنوبية حظر المظاهرات المناهضة للحكومة التي يخطط لها المحافظون في قلب العاصمة سول، أوائل شهر أكتوبر المقبل، تحسبا من تفشي عدوى كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن قرار الحكومة جاء في الوقت الذي تتعهد فيه جماعات نشطة محافظة مناهضة لإدارة الرئيس الكوري الجنوبي، مون-جيه إن، بتنظيم 291 مظاهرة في العاصمة سول بمناسبة يوم التأسيس الوطني في الثالث من أكتوبر، على الرغم من الانتقادات اللاذعة الموجهة لمثل هذه التجمعات الخارجية التي انعقدت يوم 15 أغسطس الماضي وتسببت حتى الآن في 557 عدوى بكوفيد-19 في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلنت وكالة الشرطة الوطنية- في اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة- عن قرارها بمنع التجمعات في الثالث من أكتوبر والتعامل بصرامة مع أي انتهاك لقانون مكافحة الأمراض المعدية.

وقالت الوكالة إنها أصدرت أوامر بمنع التجمع لما يبلغ عدده 78 مسيرة- بمشاركة أكثر من 10 أشخاص في قلب سول- في الثالث من أكتوبر تم الإبلاغ عنها للسلطات في الأماكن التي يمنع فيها التجمعات.

وقد أعلنت 9 جماعات مدنية عن خططها المتعلقة بإجراء 32 مسيرة تضم أكثر من 10 مشاركين في العاصمة في الثالث من أكتوبر، وقد أجرت 6 من هذه الجماعات مسيرات من هذا النوع يوم 15 أغسطس الماضي.

وحظرت السلطات بالفعل في فبراير الماضي التجمعات في الميادين العامة في مركز المدينة، بما يشمل ميداني سول بلازا وكوانجها مون، كجزء من تدابير مكافحة كورونا، بيد أنها رفعت بعض هذه القيود على المسيرات في أماكن أخرى.

وتفرض حكومة سول منذ يوم 21 أغسطس الماضي حظرا على تجمع أكثر من 10 أشخاص داخل العاصمة كجزء من تدابيرها المشددة لكبح ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 مؤخرا.

وأفادت هيئة الشرطة الوطنية من جانبها بأنها ستواصل إقناع الجماعات المدنية بعدم تنظيم مسيرات خارجية تضم أكثر من 10 أشخاص، للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وفي هذا الصدد، أفاد يون تيه-هو، وهو مسئول رفيع المستوى في وزارة الصحة، أمام الصحفيين بعد اللقاء بأن "خطر انتقال العدوى يصبح مرتفعا جدا في التجمعات كبيرة العدد، كما أن الهتاف وغناء الشعارات يؤدي إلى تناثر الرذاذ، في الوقت الذي يتواصل فيه المشاركون من جميع أنحاء البلاد عن قرب مع بعضهم".

وأضاف: "وبالتالي لا مفر من حظر هذه التجمعات لكبح تفشي الجائحة".

وقال "يون" إن الحكومة ستتخذ بسرعة إجراءات لتفريق المشاركين والاستجابة بصرامة وفقا للقوانين إذا مضى المنظمون قدما في هذه الخطط.

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