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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي الفلبيني»: اقتصادنا في طريقه للتعافي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
البنك المركزي في
البنك المركزي في الفلبين
وكالات
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صرح محافظ البنك المركزي في الفلبين بنجامين ديوكنو بأن اقتصاد البلاد سوف يصبح في صورة أفضل خلال الشهور الـ12 المقبلة، مع إعادة فتحه تدريجيا خلال الأرباع السنوية القادمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديوكنو قوله للصحفيين: "دعوني أؤكد للجميع أنه بناء على البيانات السابقة والحالية والمتوقعة، فإن الفلبين الآن في طريقها للتعافي".

وجاء ذلك في رد فعل للمحافظ على نتائج استطلاع للرأي أظهرت تراجع نظرة المواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عاما بسبب جائحة كورونا.

وأضاف: "اعتقد بحق أن السيئ قد ولى" مشيرا إلى أن الاستطلاع الذي شارك فيه 1500 شخص كان "يستند إلى آراء عدد محدود من البالغين بناء على معلومات منقوصة".

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