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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يمدد حالة الطوارئ بسبب خطر تدخل أجنبي في الانتخابات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:22 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بتمديد حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة بسبب «خطر تدخل أجنبي» في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

وأوضح البلاغ الذي نشره البيت الأبيض اليوم، أن حالة الطوارئ التي تم إعلانها في 12 سبتمبر 2018 ستبقى قائمة بعد 12 سبتمبر 2020 لعام آخر.

وأشار ترامب مع ذلك إلى عدم وجود أي دليل على تأثير أي دولة أجنبية على نتائج الانتخابات أو عملية فرز الأصوات.

وحذر من أن انتشار الأجهزة الرقمية وتقنيات الإنترنت في الفترة الأخيرة أدى إلى ظهور نقاط ضعف ملموسة، وزاد من "خطر التدخل الأجنبي".

وأكد أن قدرة الجهات الخارجية على التدخل في الانتخابات ونشر الدعاية والمعلومات المضللة واختراق البنية التحتية الانتخابية "لا تزال تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد اتهمت روسيا والصين وإيران بأنها تسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة والتأثير على نتائجها.

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