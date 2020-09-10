رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«خطأ من أحد العمال».. مسئول لبناني يكشف سبب حريق مرفأ بيروت

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:47 م
حريق مرفأ بيروت
حريق مرفأ بيروت
وكالات
طباعة
أكد رئيس لجنة الأشغال النيابية في لبنان النائب نزيه نجم، أنه حسب التقارير التي وصلت من غرفة الطوارئ، فإن الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت اليوم، يعود لخطأ فني من أحد العمال.

وقال نجم: "الحادث دليل على الجهل، ولا أعلم إذا كان مفتعلا، أنا أشك بأنه مفتعل، وعلى الأرجح بحسب التقارير التي وصلتنا من غرفة الطوارئ يعود سبب الحريق إلى قيام أحد العمال بالتلحيم والقص على آلة التلحيم الأمر الذي أدى إلى إطلاق شرارة واندلاع الحريق".

وأشار إلى أن "المسؤولية تقع على المفتعل وعلى الذي أعطى أمر التلحيم دون أي انتباه إلى شروط السلامة العامة".

ولفت إلى أن "الحريق اندلع في مستودع للدواليب والزيوت بالإضافة إلى المستحضرات التجميلية، وكل ذلك مواد قابلة للاشتعال".

واندلع حريق كبير في منطقة السوق الحرة في مرفأ بيروت، في مستودع يحتوي على زيوت وإطارات، وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف التي غطت أنحاء بيروت، فيما عمل الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت على إخماد الحريق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2020 بالاسم.. الرابط الرسمي لمعرفة نتائج الطلاب

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

«شوقي» يكشف حقيقة إلغاء التشعيب بالثانوية العامة العام المقبل

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودى

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

عمرها 19 عامًا.. أحمد السنباطي يروي حكاية ألحان والده مع فيروز

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

علماء يبتكرون بروتينات تحمي من كورونا

حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

«أسترازينيكا»: توفير لقاح ضد كورونا لا يزال ممكنا هذا العام

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
جمال طه
تحركات الكاظمى ومحاولات استرداد الدولة العراقية
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
المزيد

الثقافة

شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية

«كانا طفلين».. تفاصيل أول لقاء بين رياض السنباطي وأم كلثوم

وزيرة الثقافة تفتتح معرض كنوز متاحفنا الفنية 5.. الثلاثاء

«مرض في عينه كان سببًا لنبوغه».. حكايات رياض السنباطي مع الغناء