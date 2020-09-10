رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النفط الليبية» تعلن دخول إرهابيين حقل الشرارة ومقتل مسلح

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:22 م
النفط الليبية
النفط الليبية
وكالات
طباعة
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، تعرض حقل الشرارة جنوب غربي البلاد لخروق أمنية يوم الأحد الماضي، منها دخول جماعة مسلحة وحادث تبادل إطلاق نار أدى إلى مقتل شخص.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم، إن مجموعة مسلحة دخلت الحقل الأحد 6 سبتمبر، "وقام عدد من الأفراد يرتدون الزي العسكري باختراق مخيم الحقل وتهديد مدير الحقل، كما قاموا باستخدام مساكن العاملين والاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة"، مشيرة إلى أن المجموعة المسلحة رفضت الكشف عن هويتها أو الجهة التي تعمل تحت إمرتها.

وأضاف البيان أنه في نفس اليوم تعرضت منشأة الإنتاج المبكر بحقل الشرارة لحادثة إطلاق نار أدت إلى وفاة عنصر مسلح وإصابة آخر، ولا تزال الجهات المعنية تحقق في الحادث".

وتابع البيان أنه في حادث منفصل، قامت مجموعة أخرى بسرقة محول كهرباء من البئر رقم P-1 بالحقل وكوابل البئر (N01)، مما يزيد من خسائر البنية التحتية ويؤخر إعادة الإنتاج في الحقل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودى

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

«الشكاوى الحكومية».. منظومة الاستجابة السريعة لآلام المواطنين

منوعات

علماء يبتكرون بروتينات تحمي من كورونا

حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

«أسترازينيكا»: توفير لقاح ضد كورونا لا يزال ممكنا هذا العام

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

عروض فنية موسيقية بثقافة القاهرة

«ثقافة الأقصر» تناقش إجراءات حماية طلاب المدارس من كورونا

وزيرة الثقافة تفتتح معرض كنوز متاحفنا الفنية 5.. الثلاثاء

بعد عودة الجدل عنها.. قصة اختفاء لوحة الفنانين بعمارة الإيموبيليا