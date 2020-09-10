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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نور عمرو دياب تثير إعجاب الجمهور بصورة جديدة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:57 م
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
محمد مجدي
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خطفت نور عمرو دياب، الابنة الكبرى للهضبة والنجمة شيرين رضا، الأنظار فور طرحها صورة جديدة لأحدث إطلالاتها الصيفية من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت "نور" فوق أسطح إحدى العمارات بإطلالة كاجوال، مرتدية "تي شيرت" باللون الأصفر وبنطلون أسود، وهي تحمل حقيبتها السوداء الأنيقة، وخاصة أنها متابعة جيدة للموضة وتستطيع جذب الانتباه بأزيائها، ودومًا ما تثير منشوراتها اهتمام الجمهور فور نشرها، كما علق إحدى المتابعين على منشورها الأخير "جميلة يا نور"، فيما أشاد اَخرون بملابسها، واصفين إياها بـ "أنيقة وجذابة".

وكانت "نور" قد أعربت مؤخرًا عن افتقادها لوالدتها النجمة شيرين رضا، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها بـ "إنستجرام"، بصورة من طفولتها ووالدتها تحملها معبرة عن حبها الكبير لها، كما نشرت صورة أخرى برفقة والدها النجم عمرو دياب، وهي في سن صغيرة.

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