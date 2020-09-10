نور عمرو دياب تثير إعجاب الجمهور بصورة جديدة
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:57 م
محمد مجديطباعة
خطفت نور عمرو دياب، الابنة الكبرى للهضبة والنجمة شيرين رضا، الأنظار فور طرحها صورة جديدة لأحدث إطلالاتها الصيفية من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
و ظهرت "نور" فوق أسطح إحدى العمارات بإطلالة كاجوال، مرتدية "تي شيرت" باللون الأصفر وبنطلون أسود، وهي تحمل حقيبتها السوداء الأنيقة، وخاصة أنها متابعة جيدة للموضة وتستطيع جذب الانتباه بأزيائها، ودومًا ما تثير منشوراتها اهتمام الجمهور فور نشرها، كما علق إحدى المتابعين على منشورها الأخير "جميلة يا نور"، فيما أشاد اَخرون بملابسها، واصفين إياها بـ "أنيقة وجذابة".
وكانت "نور" قد أعربت مؤخرًا عن افتقادها لوالدتها النجمة شيرين رضا، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها بـ "إنستجرام"، بصورة من طفولتها ووالدتها تحملها معبرة عن حبها الكبير لها، كما نشرت صورة أخرى برفقة والدها النجم عمرو دياب، وهي في سن صغيرة.
و ظهرت "نور" فوق أسطح إحدى العمارات بإطلالة كاجوال، مرتدية "تي شيرت" باللون الأصفر وبنطلون أسود، وهي تحمل حقيبتها السوداء الأنيقة، وخاصة أنها متابعة جيدة للموضة وتستطيع جذب الانتباه بأزيائها، ودومًا ما تثير منشوراتها اهتمام الجمهور فور نشرها، كما علق إحدى المتابعين على منشورها الأخير "جميلة يا نور"، فيما أشاد اَخرون بملابسها، واصفين إياها بـ "أنيقة وجذابة".
وكانت "نور" قد أعربت مؤخرًا عن افتقادها لوالدتها النجمة شيرين رضا، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها بـ "إنستجرام"، بصورة من طفولتها ووالدتها تحملها معبرة عن حبها الكبير لها، كما نشرت صورة أخرى برفقة والدها النجم عمرو دياب، وهي في سن صغيرة.