زعيم ديني تركي: 2000 جماعة سلفية مسلحة تهدد تركيا بحرب أهلية

أكد زعيم جماعة إسماعيل أغا الدينية التركية، الشيخ أحمد محمود أونلو، المعروف باسم جوبلي أحمد، الخميس، وجود 2000 جماعة سلفية مسلحة في تركيا، محذرًا من نشوب حرب أهلية في البلاد.ونقل موقع "تركيا الآن" عن حديث «جوبلي»، خلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية بقناة CNN Türk، منبها من تزايد التيارات السلفية في تركيا خلال الفترة الأخيرة وزيادة أنشطتها، محذرًا من خطورة ذلك وأنه قد يؤدي إلى حدوث حرب أهلية.وقال "جوبلي" نصًّا: «هناك 2000 جماعة سلفية في تركيا، وهم يستعدون لحرب أهلية، وهناك العديد من تلك التيارات في مدينتي باطمان وأديمان، وصراع يدور بين الجانب السلفي والشيعي الموالي لإيران، وأصبح هذا مثل البارود، أوقفوا هذا التسليح».وأضاف: «لا يمكننا الوقوف أمام هذا الطريق غدًا، سيقول أحدهم أنا شيخ والآخر سيقول أنا المهدي، وستقتل هذه الأمة المسلمة بعضها البعض، إزمير تغلي بسبب تلك الأمور، كيف يتم السماح بعمل ذلك، يجب السيطرة على هذا الأمر».وأوضح "جوبلي أحمد" أن هناك عددًا كبيرًا من الطوائف بتركيا تريد التسلل إلى الدولة، وأن هناك بالفعل من تسلل من تلك الطوائف، قائلًا: «أنا أعرف تلك الجماعات، فهل الاستخبارات على علم بها».