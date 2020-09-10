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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يستقر عند أعلى مستوى في أسبوع بفعل انخفاض الدولار

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:49 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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استقر الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس مدعوما بانخفاض الدولار لكن ظل تداوله في نطاق ضيق يبلغ ثمانية دولارات حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يصدر في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0511 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1946.25 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر عند 1950.51 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1954.90 دولار للأوقية.

وأوقفت الأسهم الآسيوية أطول موجة خسارة مستمرة منذ فبراير بعد قفزة في وول ستريت فيما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن شبه المؤكد أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش والذي سيعقبه مؤتمر صحفي لرئيسته كريستين لاجارد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.02 دولار للأوقية، ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين وسجل 916.18 دولار للأوقية فيما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2294.42 دولار للأوقية.

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