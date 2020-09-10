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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا ترفض إصدار نحو ألف تأشيرة دخول لصينيين بسبب صلاتهم بالجيش

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
الجيش الصيني
الجيش الصيني
وكالات
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة رفضت إصدار نحو ألف تأشيرة دخول لصينيين اعتبارًا من 8 سبتمبر في إطار مساع من إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع دخول طلبة وباحثين من الصين يعتقد أن لهم صلات بالجيش.

وأضاف المتحدث في تصريحات أرسلها عبر البريد الإلكتروني لـ"رويترز": "مستمرون في الترحيب بقدوم الطلاب والباحثين من الصين الذين لا يؤيدون أهداف الحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بالهيمنة العسكرية".

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