أمريكا ترفض إصدار نحو ألف تأشيرة دخول لصينيين بسبب صلاتهم بالجيش

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة رفضت إصدار نحو ألف تأشيرة دخول لصينيين اعتبارًا من 8 سبتمبر في إطار مساع من إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع دخول طلبة وباحثين من الصين يعتقد أن لهم صلات بالجيش.وأضاف المتحدث في تصريحات أرسلها عبر البريد الإلكتروني لـ"رويترز": "مستمرون في الترحيب بقدوم الطلاب والباحثين من الصين الذين لا يؤيدون أهداف الحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بالهيمنة العسكرية".